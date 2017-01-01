…DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL NOON CST SATURDAY…
COUNTIES AFFECT MARQUETTE-GREEN LAKE-FOND DU LAC-SHEBOYGAN-SAUK-COLUMBIA-DODGE-
WASHINGTON-OZAUKEE-IOWA-DANE-JEFFERSON-WAUKESHA-MILWAUKEE-
LAFAYETTE-GREEN-ROCK-WALWORTH-RACINE-KENOSHA-
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS ISSUED A
DENSE FOG ADVISORY…WHICH IS IN EFFECT UNTIL NOON CST SATURDAY.
* TIMING…AREAS OF DENSE FOG HAVE FORMED IN SOME AREAS WITH
FURTHER DEVELOPMENT EXPECTED INTO THE EVENING HOURS.
* VISIBILITY…1/4 MILE OR LESS.
* IMPACTS…REDUCED VISIBILITY WILL LEAD TO POOR DRIVING
CONDITIONS. SLOW DOWN AND DRIVE WITH CAUTION.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING…SLOW DOWN…
USE YOUR HEADLIGHTS…AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.