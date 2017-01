Wadewitz is raising money for an inclusive playground. Join them on January 26th at Infusino’s Banquet Hall located at 3201 Rapids Drive from 4:30 pm-7:30 pm for a delicious dinner for a great cause!

The current playground we have excludes many of our students. We will be having a pasta dinner to help with funding. This includes pasta, bread, salad, milk, water and coffee. There will also be a bake sale for dessert and a raffle basket auction.

Tickets are $10.00 if you buy before the 26th at Wadewitz or $12.00 at the door. Children 4 and under are free. There will be to-go orders available.

Please join us for a delicous dinner and a great cause!

Checks for donations can be made to: Racine Unified School District and in the memo state Wadewitz Playground. Donations can be dropped off at Wadewitz or mailed to 2700 Yout Street 53404!

***Wadewitz families will be getting a sign up note home on Friday.

To make an online donation: https://racine.revtrak.net/tek9.asp?pg=products&grp=146

Wadewitz está recaudando dinero para un parque nuevo que es inclusivo. El patio que tenemos excluye muchos de nuestros estudiantes. Vamos a tener una cena de pasta para ayudar con la financiación. La cena incluye pasta, pan, ensalada, leche, agua y café. También habrá una venta de pasteles y una rifa de canastas.

Entradas preventa $10.00 por persona

En la puerta $12.00 por persona

Los niños menores que 4 años son gratis.

Los cheques pueden ser hechos a Racine Unified School District en memo Wadewitz Playground.

*** Las familias de Wadewitz recibirán una nota de registro el viernes.

Por favor, únase a nosotros para una deliciosa cena y una gran causa!