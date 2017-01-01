…WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 AM CST TUESDAY…COUNTIES JEFFERSON-WAUKESHA-MILWAUKEE-LAFAYETTE-GREEN-ROCK-WALWORTH-RACINE-
KENOSHA-
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS ISSUED A
WINTER WEATHER ADVISORY FOR ICY ROADS AND SIDEWALKS…WHICH IS IN
EFFECT UNTIL 6 AM CST TUESDAY.
* TIMING…THROUGH THE NIGHT
* ICE…ICE IS NOT EXPECTED ON ELEVATED SURFACES. BUT…PAVEMENT
TEMPERATURES WILL REMAIN BELOW FREEZING RESULTING IN VERY
HAZARDOUS TRAVEL ON AREA ROADS. SECONDARY AND LESS TRAVELED
ROADS ARE MOST PRONE TO ICE. SIDEWALKS ARE SOLID ICE IN MANY
AREAS.
* IMPACTS…VERY HAZARDOUS AND DANGEROUS CONDITIONS ON UNTREATED
ROADS AND SIDEWALKS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW…SLEET…OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS AND LIMITED VISIBILITIES…AND USE CAUTION WHILE
DRIVING.
…FREEZING RAIN AND ICY ROADS TO CONTINUE ACROSS SOUTHERN
WISCONSIN TONIGHT…
.THE ADVISORY HAS BEEN REISSUED FOR FAR SOUTHERN WISCONSIN. EVEN
THOUGH AIR TEMPERATURES ARE ABOVE FREEZING AND ICING IS NOT
EXPECTED ON ELEVATED SURFACES…PAVEMENT AND SIDEWALK TEMPERATURES
ARE DROPPING BELOW FREEZING CAUSING MAY ROADS TO ICE BACK UP. MAIN
ROADS ARE IN MUCH BETTER SHAPE COMPARED TO SECONDARY AND SIDE
ROADS. SIDEWALKS ARE A MESS.
LIGHT FREEZING RAIN WITH ICING ON ELEVATED SURFACES WILL CONTINUE
AROUND PORTAGE…REEDSBURG…GREEN LAKE AND MONTELLO. CONDITIONS
ACROSS THAT AREA ARE ESPECIALLY DANGEROUS WITH VERY HAZARDOUS
TRAVEL. THERE IS A THREAT FOR FALLING TREE LIMBS IF THE ICE GETS
TOO HEAVY.